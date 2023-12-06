ABD ile Rusya tutuklu takasında anlaşamadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği günlük basın toplantısında, Gerşkoviç ve Whelan'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'ya söz konusu iki ABD vatandaşının serbest kalması için "yeni ve önemli bir teklifte" bulunduklarını belirten Miller, "Bu teklif Rusya tarafından reddedildi. Bize yanıt vermemeleri gibi bir durum yok. Masada olan teklifi reddettiler." diye konuştu.

Miller, teklifin içeriği hakkında detay vermezken, Moskova'dan gelen reddin, tutuklu ABD'nin vatandaşlarının serbest kalmasına yönelik çabalarını engellemeyeceğini söyledi.

GERŞKOVİÇ VE WHELAN KİMDİR?

WSJ gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan Evan Gerşkoviç, 29 Mart'ta Rusya Federasyonu'nun Ural Bölgesi'ndeki Yekaterinburg kentinde casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Moskova'daki Lefortovo Mahkemesi, Gerşkoviç'in 30 Kasım'da sona erecek tutukluluk süresini 30 Ocak 2024'e kadar uzatmıştı.

Öte yandan, ABD'li asker emeklisi Paul Whelan (52) bir arkadaşının düğün töreni için gittiği Rusya'da 2018'den bu yana aynı gerekçeyle tutuklu bulunuyor.