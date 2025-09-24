ABD ile Rusya, Ukrayna toprağı için kavgaya tutuştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'nın 'kâğıttan kaplan' gibi Ukrayna'da 'amaçsız' savaştığı sözlerine Rusya'dan cevap geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Rusya ayı ile anılıyor. Ancak kâğıttan ayı olmuyor" dedi. Sahadaki dinamiklerin Rusya'dan yana olduğunu savunan Peskov, Ukrayna ordusunun bazı şeyleri geri kazanmasının mümkün olmadığını belirtti. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmek için Rusya tarafına Kazakistan'ı önerdiklerini söyledi. Kremlin'den "Hazırlıksız yapılan Putin-Zelenski görüşmesi başarısızlığa mahkûm bir reklam kampanyası" açıklaması geld