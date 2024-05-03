ABD ile Suudi Arabistan arasında ‘İsrail ve Gazze’ şartlı paket anlaşma

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, anlaşmayla ilgili dün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Suudi Arabistan'la konuştuğumuz potansiyel normalleşme anlaşmasının birçok bileşeni var. Bileşenlerden biri ABD ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşma paketidir. Bir diğer bileşen ise Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesidir. Bir diğer paket ise Filistin halkı için iki devlete giden yol olacak. Hepsi birbirine bağlı; hiçbiri diğerleri olmadan ilerlemez."

Sözcü Miller, Suudi Arabistan tarafının herhangi bir normalleşme anlaşmasını kabul etmeleri için ilk etapta Gazze'de sakinliğin sağlanmasının bir ön koşul olduğunu açıkça belirttiğini ayrıca ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hafta içinde Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel İşbirliği, Büyüme ve Kalkınma için Enerji Özel Toplantısı'na katılmıştı. Blinken burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Salman ile görüşme gerçekleştirmişti.