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Giriş Tarihi: 19.1.2022 12:36 Son Güncelleme: 19.1.2022 13:01

ABD ilkokulunda skandal ilan! Çocukları ‘Şeytan Kulübü’ne çağırdılar

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD ilkokulunda skandal ilan! Çocukları ‘Şeytan Kulübü’ne çağırdılar

ABD’nin Illinois eyaletinde ilkokul öğrencilerine dağıtılan satanizm temalı el ilanları, büyük yankı uyandırdı. İlkokulda, derslerden sonra çocukları aktiviteye çağırdığı iddiasıyla dağıtılan, üzerinde boynuzlu ve sakallı bir figürün bulunduğu ‘Şeytan Kulübü’ isimli bir derneğe ait el ilanı, satanizm propagandası eleştirilerini de beraberinde getirdi.

ABD'de bir ilkokulda gerçekleşen olay, ülke basınının yanı sıra sosyal medyada da gündeme oturdu.

SATANİZM SİMGELERİYLE DOLU İLAN

Illinois eyaletinde bulunan Jane Addams ilkokulunda, kendilerine 'Şeytan Kulübü' adını veren bir dernek, skandal el ilanları dağıttı.

Okulda eğitim gören küçük çocuklara, ders sonrası kişisel gelişimini sağlamak adına bilim projeleri, bulmacalar, oyunlar, sanat ve açık hava aktiviteleri gibi faaliyetler yürüteceğini vadeden dernek, üzerinde şeytan figürünü andıran, boynuzlu ve keçi sakallı bir adam çiziminin olduğu ilanlarıyla eleştiri oklarının hedefine oturdu.

Açık bir şekilde satanizm öğeleriyle dolu el ilanına gelen eleştirilerin ardından dernek resmi bir açıklamada bulundu.

"ÇOCUKLARA YARDIMSEVERLİĞİ ÖĞRETECEĞİZ"

Aktiviteleriyle çocuklara yardımseverliği ve empatiyi, eleştirel düşünmeyi, problem çözmeyi öğrenmelerine yardımcı olacağını iddia eden dernek, internet sitelerinde yaptıkları paylaşımda, "Hedefimiz din propagandası yapmak değil, ayrıca çocuklara Satanizm propagandası yapmak gibi bir hedefimiz de yok. Şeytan Kulübü, okul sonrasında çocuklar dünyamız hakkında bilimsel temeli olan özgür araştırmalar yapacak ve rasyonalizme odaklanacak" ifadeleri kullanıldı.

Şeytan Kulübü'nün, ayda bir kez Jane Addams İlkokulu'nda toplanacağı belirtilirken, velilerden gelen tepkiler de sonuçsuz kaldı. Okul, bu derneğin kamu tarafından finanse edildiğini söyleyerek Şeytan Kulübü'nün faaliyetlerine engel olamayacağını duyurdu.

Kulübün faaliyetlerine engel olunması durumunda, derneği fonlayan vergi mükelleflerinin bu nedenle tazminat davası açma hakları olduğu belirtildi.

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ABD ilkokulunda skandal ilan! Çocukları ‘Şeytan Kulübü’ne çağırdılar
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