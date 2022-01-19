ABD ilkokulunda skandal ilan! Çocukları ‘Şeytan Kulübü’ne çağırdılar

"ÇOCUKLARA YARDIMSEVERLİĞİ ÖĞRETECEĞİZ"

Aktiviteleriyle çocuklara yardımseverliği ve empatiyi, eleştirel düşünmeyi, problem çözmeyi öğrenmelerine yardımcı olacağını iddia eden dernek, internet sitelerinde yaptıkları paylaşımda, "Hedefimiz din propagandası yapmak değil, ayrıca çocuklara Satanizm propagandası yapmak gibi bir hedefimiz de yok. Şeytan Kulübü, okul sonrasında çocuklar dünyamız hakkında bilimsel temeli olan özgür araştırmalar yapacak ve rasyonalizme odaklanacak" ifadeleri kullanıldı.