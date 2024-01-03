ABD, İngiltere ve Almanya’nın da arasında olduğu 12 ülke Husileri hedef aldı

"Devam eden Husi saldırıları yasa dışı, kabul edilemez ve ciddi şekilde istikrarsızlaştırıcıdır. Sivil taşımacılığı ve askeri gemileri bilerek hedef almanın hiçbir uluslararası meşruiyeti yoktur." ifadelerine yer verilen açıklamada, Kızıldeniz'deki gemi taşımacılığının sekteye uğratıldığı ve bunun ciddi bir istikrar kaybı anlamına geldiği aktarıldı.

"SALDIRILAR DERHAL SON BULSUN" ÇAĞRISI

Husilerin saldırılarının "kolektif bir karşılık" gerektirdiği vurgulanan açıklamada, "Bu yasa dışı saldırıların derhal son bulması ve hukuksuzca alıkonulan gemilerin serbest bırakılması için çağrıda bulunuyoruz." denildi.