ABD intikam için hazırlık yapıyor

ABD'ninÜrdün'deki 'Kule 22' üssünde 3 askerinin öldüğü, 34 askerinin yaralandığı insansız hava araçları (İHA) ile yapılan saldırının yankıları sürüyor. ABD'li siyasiler ve ülke basını İran'ı işaret ederken dün Beyaz Saray'dan yeni bir açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Başkan Joe Biden'ın söz konusu saldırıya "uygun karşılığı" verme noktasında kararlı olduğunu vurgularken, "İran'la bir savaş peşinde değiliz'' ifadesini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise 7 Ekim'de İsrail'in saldırılarıyla iyice tırmanan gerilimin bölgede ciddi bir tansiyon biriktirdiğini vurguladı. Blinken 7 Ekim'den Ürdün'deki üsse düzenlenen saldırıya kadarki süreci, "1973'ten bu yana bölgede (Ortadoğu'da), şu an karşı karşıya kaldığımız kadar tehlikeli bir dönem görmedik" sözleriyle tanımladı. Öte yandan ABD merkezli yayın kuruluşu Politico, Biden'ın danışmanlarına üs saldırısına yanıt olarak askeri seçenekler hazırlama talimatı verdiğini belirtirken Wall Street Journal gazetesi ise masadaki bir diğer seçeneğin mali baskıyı artırmak olabileceğini yazdı.