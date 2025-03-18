ABD İran arasında casus uçak krizi!

İran basınında yer alan habere göre, ABD'ye ait keşif ve istihbarat toplama görevleri için geliştirilmiş MQ-4C tipi insansız hava aracının (İHA), İran hava sahasına yakın bölgede uçuş gerçekleştirdiği sırada İran savaş uçakları tarafından engellendiği ve yapılan uyarı sonrası ABD İHA'sının İran hava sahasından uzaklaştığı bildirildi.

Haberde, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin hava sahasının ihlaline karşı sert önlemler alacağı belirtilerek, "Herhangi bir saldırı durumunda düşmanların Orta Doğu'daki çıkarlarına tam kapsamlı bir saldırıyla karşılık verilecektir" açıklamasında bulunduğu aktarıldı.

TRUMP'TAN İRAN TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki İran destekli Husiler üzerinden İran'ı hedef almıştı. Yemen halkının Husilerden nefret ettiğini belirten Trump, "Yemen'deki uğursuz gangsterler ve haydutlar olan Husiler tarafından gerçekleştirilen yüzlerce saldırının tamamı İran'dan kaynaklanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Trump ayrıca Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verileceğini belirterek İran'ın hala Husileri kontrol ettiğini, onlara silah, para ve istihbarat desteği sağladığını ve Husiler tarafından atılan her kurşunun İran tarafından atılmış sayılacağını, bu nedenle İran'ın sorumlu tutulup korkunç sonuçlarla karşılaşacağını söylemişti.