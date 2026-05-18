ABD-İran ateşkesinde son viraj: Ya masa ya savaş

İran savaşında bugün 80'inci gün. Hürmüz krizi devam ederken ABD, İran'a müzakereler için biri hariç ülkedeki tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerin durdurulmasını da içeren şartlar sundu. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre ABD, İran'a müzakereler için 5 ana şart öne sürdü. ABD'nin İran'a ilettiği şartlar; ABD tarafından tazminat ödenmemesi, İran'daki 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye teslim edilmesi, İran'ın biri hariç tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerini durdurması, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmaması ve savaşın tüm cephelerde durdurulmasının müzakere şartına bağlanması olarak sıralandı. İran ise müzakere şartlarını, savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılması, yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, savaş tazminatı ödenmesi ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin tanınması olarak açıklamıştı.

PAKİSTAN'DAN SÜRPRİZ ZİYARET

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabında savaşın yeniden başlayacağı yorumlarına yol açan yapay zeka ile hazırlanan paylaşımda ise "Fırtına öncesi sesszilik' ifadenin kullanılması dikkat çekti. Ayrıca Amerikan ve İsrail medyasında yapılan haberlerde de savaş hazırlıklarının neredeyse bittiği ileri sürülüyor. Ayrıca İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile yeniden görüşmesi de İran'a saldırıların yeniden başlayacağı iddialarına yol açıyor. Fakat diplomasi çabaları da sürüyor. Dün Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü. Tahran'a gelen Nakvi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaklaşık üç saat geçirdi. Görüşmede İran İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı da hazır bulundu. Bu diplomatik temaslar ise barış masasının yeniden kurulacağı umutlarını güçlendiriyor.

TRUMP İLE NETANYAHU ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Soykırımcı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran konusunda her türlü senaryoya hazırlık yaptıklarını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini belirtti. Netanyahu hükümet toplantısında yaptığı konuşmada, "İran konusunda gözlerimiz açık. Bugün (dün) birkaç günde bir yaptığım gibi dostum Trump ile görüşeceğim" ifadelerini kullandı. Trump'la konuşmasında Çin ziyaretine ilişkin izlenimleri dahil pek çok konuya değineceklerini söyleyen Netanyahu, İran'a düzenleyecekleri muhtemel saldırılara atfen, "Birçok olasılık var. Her senaryoya hazırlıklıyız" dedi.