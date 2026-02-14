ABD-İran hattında kritik temas! Nükleer müzakerelerin ikinci turu Cenevre’de

ABD'li bir yetkili ve sürece yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, ABD ile İran heyetleri arasında yapılacak ikinci tur müzakerelerin 17 Şubat Salı günü gerçekleştirilmesi planlanıyor. İlk tur dolaylı görüşmeler 6 Şubat'ta Umman'da yapılmıştı.

ABD HEYETİNDE KRİTİK İSİMLER

ABD tarafında, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'ın yer alması beklenirken, İran tarafında ise heyete Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin başkanlık etmesi öngörülüyor.

Görüşmelerde arabuluculuk rolü üstlenen Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin de toplantıya katılması planlanıyor. Diplomatik temaslar kapsamında Witkoff'un Busaidi ile telefon görüşmesi yaptığı ve ABD'nin mesajlarının İran'a iletildiği bildirildi.

Busaidi'nin ise Witkoff ile yaptığı görüşme sonrası söz konusu mesajı salı günü Maskat'ı ziyaret eden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'ye ilettiği belirtildi.

Laricani, İran devlet televizyonunda verdiği röportajda, ABD'nin müzakerelere ilişkin mesajını aldığını doğrulamıştı. Maskat'ı ziyareti sırasında Laricani'nin de Tahran yönetiminin mesajını Umman Dışişleri Bakanı Busaidi'ye aktardığı basına yansımıştı.

Trump, son olarak İran'la bir anlaşma yapmak istediklerini ve müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Eğer anlaşmaya varamazsak, ikinci aşamaya geçeceğiz ve bu aşama, onlar için çok zor olacak, ben bunun peşinde değilim." demişti.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERELER

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.