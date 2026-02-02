ABD-İran hattında müzakere sinyali

Dünyanın nefesini tutarak izlediği ABD-İran geriliminde olası saldırı tehditleri yerini karşılıklı diyaloğu önceleyen açıklamalara bıraktı. Amerikan medyası '"uzun vadeli savaşa yol açmayacak hızlı ve kesin bir saldırı seçeneğinin hâlâ masada" olduğunu yazsa da ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programı konusunda kendileriyle müzakere halinde olduğunu belirterek netice konusunda umut vermedi. Trump "Ciddi ciddi bizimle konuşuyorlar" derken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de müzakerelerin şekillenmesi için sürecin ilerlediğini bildirdi. Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Ahmed Vahidi, ABD donanmasının bölgede bulunmasını "psikolojik harekât" olarak değerlendirdi.

ANKARA'DA GÖRÜŞME İDDİASI

ABD medyası ise Türkiye, Mısır ve Katar'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililer arasında Ankara'da bir görüşme ayarlamak için çalıştığını öne sürdü. İran ve ABD heyetlerinin bu hafta Türkiye'de bir araya gelebileceği iddia edildi. Haberlerde adı açıklanmayan bir yetkilinin, "İşlem ilerliyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" ifadelerine yer verildi.

TRUMP'TAN PETROL HAMLESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın İran yerine Venezuela'dan petrol satın alacağını Çin'e de aynı kapının açık olduğunu söyledi.

BÖLGESEL SAVAŞ ÇIKIŞI

İRAN lideri Ali Hamaney de devrimin 47. yılı münasebetiyle halka hitap etti. Hamaney, "Amerikalılar şunu bilsin ki, eğer bir savaş başlatırlarsa bu kez savaş bölgesel olacaktır" ifadelerini kullandı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) terör listesine alınmasına yanıt olarak AB ülkeleri ordularını terör listesine aldıklarını belirtti. Mecliste DMO kıyafetleriyle yerlerini alan milletvekilleri de ABD ve AB karşıtı sloganlar atarak, AB ülkelerin büyükelçiliklerindeki askeri ataşelerin "terörist hükmünde" olduklarını savundu.