ABD-İran hattında savaş alarmı! Trump’ın büyük saldırıya hazırlandığı iddiası
ABD basınında yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran’a karşı haftalarca sürebilecek büyük bir askeri operasyon planladığı öne sürüldü.
ABD'de Donald Trump yönetiminin İran ile "büyük bir savaşa yakınlaştığı" ve bunun "haftalarca sürebilecek tam teşekküllü" bir saldırı olabileceği öne sürüldü.
"BÜYÜK VE TAM TEŞEKKÜLLÜ OPERASYON" İDDİASI
Axios'un ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'nin, Orta Doğu'da İran ile "büyük bir savaşa çoğu Amerikalının fark ettiğinden daha yakın olduğu ve bunun çok yakında başlayabileceği" savunuldu.
"ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonunun büyük, haftalarca süren ve tam teşekküllü olabileceği" ileri sürülen haberde, bu saldırının muhtemelen "ortak ABD-İsrail harekatı" olabileceği iddia edildi.
Haberde, son dönemde Orta Doğu'ya 150'den fazla ABD askeri kargo seferi düzenlendiği, silah sistemleri ve mühimmat sevkiyatının artırıldığı belirtildi. Ayrıca son 24 saat içinde F-35, F-22 ve F-16 tipi 50 savaş uçağının daha bölgeye doğru yola çıktığı öne sürüldü.
"YÜZDE 90 İHTİMAL" SÖZÜ DİKKAT ÇEKTİ
Haberde iki İsrailli yetkiliye dayandırılan değerlendirmelerde, İsrail hükümetinin İran'da rejim değişikliği ile nükleer ve füze programlarının hedef alınmasını savunduğu ve günler içinde bir savaş senaryosuna hazırlandığı iddia edildi.
Bazı ABD kaynaklarının, saldırı öncesi Washington'un daha fazla zamana ihtiyacı olabileceğine ilişkin görüşü aktarılan haberde, Trump'ın ismi paylaşılmayan bir danışmanının ise "gelecek birkaç haftada saldırıya ilişkin yüzde 90 ihtimal bulunduğu" iddiasına yer verildi.