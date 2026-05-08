ABD İran hedeflerini vurdu
ABD ile İran arasında dün gece bir kez daha silahlar konuştu. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında art arda patlamalar duyuldu. Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. İran ordusundan "ABD ateşkesi ihlal etti" açıklaması yapıldı. ABD merkezli Fox News ise saldırıların ateşkese rağmen ABD ordusu tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Bir ABD'li yetkili ise söz konusu saldırıların savaşın yeniden başladığı anlamına gelmediğini savundu. İran devlet televizyonu ise ABD ordusunun İran'a ait bir petrol tankerine müdahalede bulunması nedeniyle Hürmüz Boğazı bölgesindeki "düşman unsurlarına" İran tarafından füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Ayrıca BAE'deki bazı ABD üsleri hedef alındı.