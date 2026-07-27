ABD-İran savaşında anlaşma umudu

ABD- İran savaşında kalıcı barış beklenirken yaklaşık iki hafta önce şiddetlenen çatışmalar duruldu. Taraflar arasında yeniden savaşı önlemeye yönelik diplomatik girişimler hız kazandı. Pakistanlı hükümet kaynakları, ABD Başkanı Donald Trump'ın orduya "İran'a yönelik yeni saldırı düzenlememesi" talimatı verdiği yönündeki iddianın ardından Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda Washington ile Tahran arasındaki diplomatik temasların yoğunlaştığını belirtti.



GÖZLER NETANYAHU TRUMP GÖRÜŞMESİNDE

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu yarın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. İran gündeminin de masada olduğu belirtiliyor. Öte yandan İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin, "Ukrayna'nın akılsızca eylemi cevapsız kalmayacak" dedi. Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör