ABD-İran savaşında gerilim zirvede

ABD-İran hattında tansiyon düşmüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ı çok sert vuracağız" açıklamasının ardından bölgede gerilim yine yükseldi. CBS News'de yer alan haberde, ABD ve İsrail'in, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısına karşı "bugüne kadarki en sert bombalamayı" yapmayı planladığı öne sürüldü. Kaynaklar, ABD yönetiminin Camp David'de düzenlenen kabine toplantısında, bu konunun gündeme geldiğini ancak bazı Beyaz Saray yetkililerinin buna "şiddetle" karşı çıktığını ileri sürerek, olası saldırıda muhtemelen enerji santralleri ve rafineriler de dahil olmak üzere enerji altyapısının hedef alınacağını iddia etti.

KÖRFEZ TEYAKKUZDA

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi ise ABD'den İran'a yönelik yapılan açıklamalar hakkında, "ABD, bölgesel savaşı tırmandıracak bir savaş kışkırtıcılığı politikası takip ediyor" ifadelerini kullandı. Bölge ülkelerine de uyarılarda bulunan Abdullahi, ABD'nin bölgedeki ülkelerin zenginliğini ve altyapısını "çürümüş ordusuna" siper yaptığını ve ayrıca İsrail'in güvenliğini sağlamak için kullandığını öne sürdü. Bölge ülkelerinin teyakkuz halinde olduğu belirtildi. ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, artan bölgesel gerilim nedeniyle vatandaşlarına Ortadoğu'ya seyahati yeniden gözden geçirme uyarısında bulundu.