ABD, İran savaşından çıkış yolu arıyor
ABD-İran savaşında belirsizlik sürerken perde arkasındaki toplantılarda savaşın bir sonraki hamlesi konuşuluyor. Savaşın başından bu yana ekonomik ve askeri kayıplar veren Washington cephesinde hesaplar değişiyor. CNN'de yer alan habere göre, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine son haftalarda İran ile savaşın geldiği noktadan endişeli. Haberde Caine'in, İran ile savaşın daha fazla tırmanmasının yeni riskler yaratabileceği ve yalnızca hava saldırılarıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşılmasının zor olduğu gerekçesiyle çatışmadan "çıkış yolu" aradığı öne sürüldü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergâhının belirlenmesine ilişkin Umman ile görüşmelerin sürdüğünü ve anlaşmaya çok yaklaştıklarını belirterek, Boğaz'ın açılmasının ABD'nin mutabakat ihlalini telafi etmesi başta olmak üzere bazı şartların yerine getirilmesine bağlı olduğunu söyledi. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'ne (ADNOC) ait bir geminin Hürmüz Boğazı'nda İran'ın füzeli saldırısına maruz kaldığını açıkladı.