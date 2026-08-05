ABD-İran savaşının akıbeti belirsiz
ABD-İran savaşında belirsizlik sürüyor. Arabulucular ile Washington ve Tahran arasındaki yoğun müzakereler devam ederken taraflar, karşılıklı tehdit dilinden vazgeçmiyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini ve bu görüşmelerin iyi bir anlaşma imzalamak için "İran'ın son şansı" olduğunu belirtti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ulusal çıkarlarını savunmak için tüm gücüyle hareket edeceklerini dile getirdi. Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'la müzakerelerin sürdüğünü aktararak, bugün Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin bir anlaşmaya varılması ihtimali olduğunu dile getirdi. Müzakerelerin en kritik noktası Hürmüz Boğazı ve İran'ın nükleer programı.