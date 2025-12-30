Haberler

ABD, İran ve Venezuela'ya yeni yaptırımları açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı, İran ve Venezuela'ya yeni yaptırımlar alındığını duyurdu. İran ile Venezuela arasındaki silah ve insansız hava aracı ticaretini hedef alan yeni yaptırımlar kapsamında, iki ülke merkezli toplam 10 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaptırımların, İran ve Venezuela'nın silah ticaretini hedef aldığı bildirildi.

10 KİŞİ VE KURULUŞ LİSTEDE Venezuela ile İran merkezli 10 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine alındığı kaydedilen açıklamada, İran'ın Venezuela ile insansız hava aracı (İHA) ticaretine katkıda bulunan bir Venezuelalı şirketin de yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında yer aldığı ifade edildi.