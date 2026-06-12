ABD: İran'a ait iki İHA Hürmüz Boğazı yakınlarında düşürüldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğu açıklaması gündemdeyken, Washington yönetiminin, İran'a ait olduğu belirtilen iki insansız hava aracını (İHA) dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarında düşürdüğü iddia edildi.

ABD: İran’a ait iki İHA Hürmüz Boğazı yakınlarında düşürüldü
AA

Fox News'e konuşan ABD'li savunma yetkilisi, İran'ın gece Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırmaya çalıştığını öne sürdü.

Yetkili, söz konusu saldırıda İran'a ait iki İHA'nın ABD tarafından düşürüldüğünü iddia ederek, buna rağmen boğazdaki deniz trafiğinin devam ettiğini savundu.

TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, dün Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinliğin ardından İran'la anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayarak, detaylı mutabakat metni üzerindeki son çalışmaların sürdüğünü söylemişti.

ABD Başkanı, "(İran'la anlaşma) Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek, belki de Avrupa'da." şeklinde konuşmuştu.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör

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