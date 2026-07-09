ABD İran'a yine saldırdı
ABD'nin dün gece İran'a yeni saldırılar düzenledi. Ülkenin güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ile Bender Abbas kentleri ile Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar ve Kunarek kentlerinde patlamalar meydana geldi. Ayrıca Buşehr ve Ebu Musa Adası'nda da patlama seslerinin duyuldu belirtildi. Ancak Buşehr Nükleer Santrali'nde herhangi bir zararın meydana gelmediği kaydedildi. Saldırılara tepki gösteren İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, "ABD'liler, onlara ezici bir karşılık vereceğimizi bilmeli" dedi.