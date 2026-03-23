ABD İran’da kritik noktayı hedef aldı! Gaz türbini tesisi vuruldu

ABD, İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken dikkat çeken bir operasyon daha gerçekleştirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kum kentinde bulunan ve insansız hava araçları ile uçak parçaları üretiminde kullanılan bir gaz türbini tesisinin vurulduğunu açıkladı.

KRİTİK TESİS HEDEFTEYDİ

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, hedef alınan Kum Türbin Motoru Üretim Tesisi'nin, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından kullanılan saldırı İHA'ları için motor ve uçak parçaları ürettiği belirtildi.

ÖNCESİ VE SONRASI PAYLAŞILDI

ABD'li yetkililer, operasyona ait iki ayrı fotoğraf paylaştı. 6 Mart 2026 tarihli görüntünün saldırı öncesine ait olduğu, ikinci fotoğrafın ise ABD hava saldırısından üç gün sonraki yıkımı gösterdiği ifade edildi.