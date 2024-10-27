ABD İran’ı uyardı: ‘Saldırıya karşılık verme hatasına düşmemeli’

Austin, X hesabından yaptığı açıklamada, Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in İran'daki askeri hedeflere düzenlediği saldırının ardından Orta Doğu'daki güncel gelişmeleri ele aldığını bildirdi.

ABD'nin, İsrail'in güvenliği ve kendini savunma hakkına verdiği desteğin tekrar altını çizen Austin, bölgedeki ABD personelini, tesislerini ve ortaklarını koruma konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Orta Doğu'da gerilimin azaltılması için diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Austin, Gazze'de ateşkes sağlanması ve Lübnan'da sivillerin güvenli şekilde evlerine dönmesine imkan tanıyacak bir anlaşmanın değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bakan Austin, "İran, İsrail'in saldırılarına karşılık verme hatasına düşmemeli." ifadesini kullandı.