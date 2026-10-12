ABD İran’ın bazı şartlarını kabul etti: Tahran yanıtı yetersiz buldu

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai sosyal medya hesabı üzerinden ABD ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ı fethetme hayaline kapılan ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından kandırılarak insanlık tarihinin en "aptalca" savaşlarından birini başlattığını belirten Rızai, "Şimdi ise, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı başaramamasının ardından kaçakçılığa başvurdu. ABD ordusu hiç bu kadar utanç verici bir duruma düşmemişti" dedi.

İran'ın savaşı bitirmek üzere sunduğu bazı şartların Washington yönetimince kabul edildiğini aktaran Rızai, "ABD, İran'ın 7 şartından bazılarını kabul etti, ancak biz bu yanıtı yetersiz buluyoruz. İran diplomasisi değişti ve eski duruma geri dönüş olmayacak" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör