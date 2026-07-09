ABD, İran’ın Huzistan eyaletine saldırdı: 3 asker öldü

Huzistan Devrim Muhafızları Komutanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin sabah saatlerinde Huzistan'ın bazı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarından Hüseyin Amuri ile Said Tevekkülizade ve milis gücü Besic üyesi Muhsin Necati'nin öldüğü belirtildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör