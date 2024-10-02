ABD: İran’ın saldırısı sonrası kendi tesislerimizde can kaybı yok

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, gazetecilerin Ortadoğu'da yaşanan sıcak gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı.

İsrail'de herhangi bir sivil kaybına dair bilgilerinin olmadığını söyleyen Miller, "Orada bir Amerikan vatandaşı kaybından bahsetmiyorum bile. Herhangi bir ABD tesisinde de hasar yok." dedi.

Miller, "Batı Şeria'da ölen bir Filistinliye dair bir rapor var." diye ekledi.

Bir süredir, İran'ın Orta Doğu'daki grupları silahlandırması ve finanse etmesinin oluşturduğu tehdit konusunda uyarılara bulunduklarını belirten Miller, "Bugün gerçekleşen saldırı bu eylemlerin tehlikesini ortaya koydu." ifadesine yer verdi.

Miller ayrıca, sıcak gelişmelerin yaşandığı Lübnan'da, enformasyon sistemlerine kayıt yaptıran 6 bin civarında ABD vatandaşına gelişmelerle ilgili düzenli bilgilendirme ve yönlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

"ELBETTE BU SALDIRININ İRAN İÇİN SONUÇLARI OLMALI"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, açıklamasında, "Geçtiğimiz 12 ayda böyle bir yangına varabileceğimizi düşündüğümüz birçok zaman oldu. 13 Nisan bunlardan biriydi." sözlerine yer verdi.

Miller, İran'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği saldırıya ne gibi bir karşılık verileceği yönündeki soruyu şöyle cevapladı:

"Elbette, bu saldırının İran için sonuçları olmalı. Sonuçları olması gerektiğini açıkça belirttik. Bugün bunların ne olacağı konusuna girmeyeceğim. Ancak, İsrailli mevkidaşlarımızla koordine edeceğimiz şeyler var."

ABD'nin caydırıcılık ve diplomasinin karmaşık bir kombinasyonuyla "tam ölçekli bir savaşın patlak vermesini" bugüne kadar önleyebildiğini ifade eden Matthew Miller, ilerleyen günlerde ve haftalarda bu doğrultudaki çabalarının süreceğine değindi.

Sözcü Miller, Gazze için devam eden barış görüşmelerinde ise Hamas'ın, "Son birkaç haftadır masaya gelip etkileşim kurmak istememesini" İran'ın yönlendirmesine bağladı.

Miller, "Son haftalarda bu görüşmelerin bozulmasından sorumlu olan Hamas'tır." yorumunu yaptı.