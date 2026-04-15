ABD: İran'la ateşkesin uzatılması henüz resmi olarak kabul edilmedi

ABD ile İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin son durumu değerlendiren ABD'li bir yetkili, "ABD, ateşkesin uzatılmasını henüz resmi olarak kabul etmedi. Bir anlaşmaya varılması için ABD ile İran arasındaki görüşmeler devam ediyor" dedi.

GEÇİCİ ATEŞKES 22 NİSAN'DA DOLUYOR

Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında 2 haftalık geçici bir ateşkes anlaşmasına varılmıştı. 8 Nisan'da başlayan anlaşmanın süresi 22 Nisan'da doluyor.

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, taraflar arasında ateşkesin uzatılması için görüşmelerin sürdüğü ve olumlu bir sonuca yaklaşıldığı iddiaları yer aldı.