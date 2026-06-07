ABD-İsrail arasında casusluk krizi
ABD ve İsrail arasında casusluk krizi yaşandığı iddia edildi. NBC News'un haberine göre, isimleri açıklanmayan eski üç ABD'li yetkili, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), İsrail'in ABD'ye yönelik casusluk faaliyetlerini artırmasından giderek daha fazla endişe duyduğunu iddia etti. İsrail'e yönelik karşı istihbarat tehdit seviyesinin en yüksek seviye olan "kritik" düzeye çıkarıldığını ileri süren yetkililer, ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma İstihbarat Ajansı'nın (DIA), ABD-İsrail-İran hattındaki gerilim ve Washington-Tel Aviv arasında tırmanan tansiyon çerçevesinde izlenecek yola ilişkin yeni bir karşı istihbarat tehdit değerlendirmesi yayımladığını belirtti. Bu değerlendirmelerin, İsrail'in "ABD'nin savaşla ilgili çatışmalara dair iç görüşmeleri ve karar alma süreçleri hakkında bilgi elde etmek amacıyla üst düzey ABD'li yetkilileri izlemeye çalıştığı" yönündeki tespitlere dayandığı kaydedildi. Yetkililer, İsrail'in faaliyetlerinin "olağan casusluk faaliyetlerinin" ötesine geçtiğini savundu.