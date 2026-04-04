ABD-İsrail Haşdi Şabi’ye saldırı düzenledi: 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı
ABD-İsrail, Irak'ta İran’a yakın milis gruplardan Haşdi Şabi'nin karargahına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırı sonucu 1 Haşdi Şabi mensubunun öldürüldüğü ifade edildi.
Haşdi Şabi'den konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, yerel saatle 05.10'da Enbar'da görev yapan Haşdi Şabi 45. Tugayı, ABD-İsrail hava saldırısıyla hedef alındı.
Saldırı sonucu 1 Haşdi Şabi mensubu öldü, 5 kişi yaralandı. Yaralılar arasında Savunma Bakanlığına bağlı bir personelin de bulunduğu kaydedildi.