ABD – İsrail hattı kopuyor

ABD ile İsrail arasındaki anlaşmazlıklara dair çıkan haberler artıyor. İsrail basına göre ABD Başkanı Donald Trump, tutumundan rahatsız olduğu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir süredir görüşmüyor. Netanyahu'nun da güvenlik kabinesine "Amerikan güvenlik yardımlarını almayı durdurmak zorunda kalabilecekleri" yönünde açıklama yaptığı ortaya çıktı. Bunlara ek olarak Trump, İsrail'e uğramadan bu hafta Körfez ülkelerine gidecek. ABD ile Hamas arasında İsrail olmaksızın ateşkesin görüşüldüğü biliniyor.

Beyaz Saray'ın Gazze Şeridi'ne insani yardımlar açıklaması da bekleniyor. Trump son günlerde, İsrail lobileri bağlantılı isimleri Beyaz Saray'dan gönderiyor. Diğer taraftan Hamas dün ateşkes görüşmelerinin bir parçası olarak ABD-İsrail vatandaşı rehine Edan Alexander'ı serbest bırakacağını açıkladı. ABD, Hamas'ın bu adımını görüşmeler açısından 'olumlu' olarak yorumladı. Katil İsrail ise rehine Alexander'ın serbest bırakılması için geçici ateşkes açıklanmasına rağmen, Gazze'de yine katliam yaptı. Okulların ve camilerin hedef alınması sonucu, en az 18 Filistinli sivil daha yaşamını yitirdi.