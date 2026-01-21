ABD-İsrail hattında Gazze Barış Kurulu krizi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'de kurulması planlanan barış yapısı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri'ni davet etmesinin İsrail'de yarattığı gerilim sürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir kez daha hem Türk ve Katar askerlerinin olası bir uluslararası güçte yer almasını istemediklerini söyledi. Netanyahu, Gazze'deki sürece eşlik etmesi planlanan ve "Danışma Konseyi" olarak adlandırılan yapının içeriği konusunda ABD ile görüş ayrılığı yaşadıklarını dile getirdi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze için oluşturulan Barış Kurulu daveti konusunda incelemelerin devam ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız çok kısa bir süre içerisinde bu konudaki kararlarını verecek" dedi.

REFAH'I AÇMAYI REDDETTİ

Yedioth Ahronot gazetesi, ateşkesin ikinci aşamasına geçildiğini duyuran ABD yönetiminin taleplerine rağmen Tel Aviv yönetiminin Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutma kararı aldığını kaydetti. İsrailli bir yetkili, ayrıca Gazze Yönetim Kurulu'na Türkiye ve Katar'dan isimlerin dahil edilmesinin Tel Aviv ile Washington yönetimleri arasında daha önce varılan mutabakatta yer almadığını öne sürdü.