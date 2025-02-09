ABD İsrail için öç alıyor

ABD, İsrail'e karşı soykırım davası açan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yönelik yardımları sonlandırma kararı aldı. ABD yönetimi, "2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası", İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açtığı "soykırım" davası ve İran'la "yakın ilişkileri" gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yardımların sonlandırılacağını açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin Güney Afrika'ya yardımlarına son verilmesine ilişkin yürütme kararı aldığı bildirildi.ABD yönetimi, İsrail'e toplam değeri 7.4 milyar doları bulan, aralarında farklı kategorilerde binlerce füze ve mühimmatın yer aldığı yeni silah satışına onay verdi.