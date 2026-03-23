ABD-İsrail İran'ın Tebriz kentine saldırı düzenledi: 6 kişi hayatını kaybetti
İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tebriz kentinde, dün gece sivil yerleşim noktalarına düzenlenen ABD-İsrail saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının, Doğu Azerbaycan Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Tebriz'in Nasr bölgesinde sivil bir binaya düzenlenen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.
RAB-I REŞİDİ BÖLGESİNDE 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Tebriz'in kuzeydoğusundaki Rab-ı Reşidi bölgesine düzenlenen saldırıda ise 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.