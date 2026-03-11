ABD-İsrail saldırıları İslamofobiyi artırdı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

ABD-İsrail saldırıları sonrası çevrim içi ortamda İslamofobik içeriklerin arttığı belirlendi. ABD merkezli Organize Nefret Araştırmaları Merkezi (CSOH) tarafından yayımlanan raporda, sosyal medya şirketi X üzerinde 1 Ocak - 5 Mart arasında yapılan paylaşımlar analiz edildi. Saldırıların başladığı 28 Şubat'tan 5 Mart'a kadar platformda "dehşet verici, şiddet çağrısı içeren veya dışlayıcı söylemler barındıran" 25 bin 348 Müslüman karşıtı paylaşım kaydedildi. Bu verilere yeniden paylaşımlar da dahil edildiğinde sayı 279 bin 417'ye ulaştı. Raporda, birçok paylaşımda Müslümanların aşağılayıcı ifadelerle tanımlandığı, Müslümanların sınır dışı edilmesi, toplama kamplarına gönderilmesi veya toplu cezalandırılması çağrıları yer aldığı aktarıldı.