ABD İsrail saldırılarının bilançosu belli oldu: İran’da en az 3 bin ölü

İran basınına göre Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani, İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaşın bilançosuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arani, "ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubatta başlattığı saldırılarda şu ana kadar en az 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini" ve cenazelerin yüzde 40'nın kimliğinin tespit edilemeyecek durumda olduğunu ancak buna rağmen yoğun çalışmalar sonucunda kimlik tespit çalışmalarının başarıyla tamamlandığını kaydetti.