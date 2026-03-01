ABD-İsrail saldırısında korkunç tablo: Hamaney’in ailesinden 4 kişi hayatını kaybetti!

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakın Fars Haber Ajansı'nın, Ali Hamaney'in ofisinden bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD-İsrail'in saldırılarında Hamaney'in aile bireylerinden bazılarının hayatını kaybettiği doğrulandı.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ ÖLDÜ

İran liderinin evi ve ofisinin bulunduğu alana yapılan ABD-İsrail saldırısında Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden birinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

RESMİ MAKAMLARDAN AÇIKLAMA YAPILMADI

Hayatını kaybedenlerin isimleri açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.