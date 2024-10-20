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Giriş Tarihi: 20.10.2024 12:18

ABD İsrail’in saldırılarını azaltmasını istedi: Sivil kayıplar ‘çok yüksek’

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, G7 Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı. İtalya’nın Napoli kentinde düzenlenen toplantıda Austin, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail’in Lübnan’daki saldırılarını azaltmasını talep etti. Ayrıca, bölgede sivil zayiatın “çok yüksek “olduğunu belirtti.

İHA
ABD İsrail’in saldırılarını azaltmasını istedi: Sivil kayıplar ‘çok yüksek’

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İtalya'nın Napoli kentinde dün düzenlenen G7 Savunma Bakanları Toplantısı'nda gazetecilere konuşan Austin, "İsrail'in özellikle Beyrut ve çevresinde gerçekleştirdiği bazı saldırıları azalttığını görmek isteriz" dedi.

Sivil kayıpların sayısının "çok yüksek" olduğunu belirten Austin, "Sınırın her 2 tarafındaki sivillerin evlerine dönebilmelerini sağlayacak bir tür müzakere sürecine geçildiğini görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gallant bana UNIFIL güçlerini hedef almak gibi bir niyeti olmadığına dair güvence verdi"

İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile BM Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL) misyonu mevzilerine gerçekleştirilen saldırıları görüştüğünü aktaran Austin, "Gallant bana kendisinin ya da güçlerinin UNIFIL güçlerini hedef almak gibi bir niyeti olmadığına dair güvence verdi. Bu güçlerin saldırıya uğramamasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamaya devam ediyorum" şeklinde konuştu.

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ABD İsrail’in saldırılarını azaltmasını istedi: Sivil kayıplar ‘çok yüksek’
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