ABD İsrail’in saldırılarını azaltmasını istedi: Sivil kayıplar ‘çok yüksek’

"Gallant bana UNIFIL güçlerini hedef almak gibi bir niyeti olmadığına dair güvence verdi"

İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile BM Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL) misyonu mevzilerine gerçekleştirilen saldırıları görüştüğünü aktaran Austin, "Gallant bana kendisinin ya da güçlerinin UNIFIL güçlerini hedef almak gibi bir niyeti olmadığına dair güvence verdi. Bu güçlerin saldırıya uğramamasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamaya devam ediyorum" şeklinde konuştu.