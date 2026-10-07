ABD istihbarat raporu: İsrail iç savaşın eşiğinde

İsrail basınında yer alan ABD kaynaklı bir raporda, İsrail'in birkaç krizden geçtiği, bu krizlerin ülkeyi "iç savaş veya siyasi çöküş riski" ile karşı karşıya bıraktığı bildirildi. İsrail'deki Maariv gazetesinin haberine göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından hazırlanan gizli raporda, İsrail'in karşı karşıya olduğu süreçler değerlendirildi.

Raporda, Gazze, Lübnan ve İran ile yürütülen savaş yıllarının İsrail içerisindeki siyasi, ekonomik ve toplumsal bölünmeleri derinleştirdiği aktarıldı.

İsrail'deki siyasi kutuplaşma, ekonomik baskılar ve zorunlu askerlik krizinin yarattığı gerilimin, ülkeyi iç savaş veya siyasi çöküş riskiyle karşı karşıya getirdi.

İç krizlerin biriktiği bir dönemde 27 Ekim'de seçimlerin yapılacağına dikkat çekilen raporda, ekonomik kriz, askeri harcamaların artması ve üç yıl süren çatışmalardan dönen askerlerden bazılarının ağır psikolojik travmalar yaşaması kriz sebepleri arasında gösterildi.

DÜNYADAN TECRİT EDİLDİLER

İsrail'in dış dünyada tecrit edildiğine işaret edilerek, ABD'deki desteğin azalması ve ülkenin "yarı parya devlet" durumuna gelmesinin dağılma riskini tetikleyebileceği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında ülke içinde hapis cezası gerektiren yolsuzluk suçlamaları bulunuyor. Netanyahu ayrıca, Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle 2024'ten beri Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör