ABD istihbaratında deprem: 37 isim Trump’ın radarında

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Gabbard, güvenlik iznine sahip bulunmanın "ayrıcalık" olduğunu kaydederek, "Kamu güvenini istismar ederek istihbaratı siyasallaştıran ve manipüle eden, yetkisiz şekilde gizli bilgileri sızdıran ve/veya mesleki standartları kasıtlı ve ağır biçimde ihlal eden 37 aktif görevdeki ve eski istihbarat görevlisinin güvenlik izinleri iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.