ABD istihbaratında deprem: 37 isim Trump’ın radarında
Cumhuriyetçi yönetim, ABD Başkanı Donald Trump’a eleştiri yöneltilen mektupları imzalayan istihbarat görevlilerinin güvenlik izinlerini iptal etti.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.
Gabbard, güvenlik iznine sahip bulunmanın "ayrıcalık" olduğunu kaydederek, "Kamu güvenini istismar ederek istihbaratı siyasallaştıran ve manipüle eden, yetkisiz şekilde gizli bilgileri sızdıran ve/veya mesleki standartları kasıtlı ve ağır biçimde ihlal eden 37 aktif görevdeki ve eski istihbarat görevlisinin güvenlik izinleri iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.
TRUMP'A ELEŞTİRİ YÖNELTMİŞLERDİ
İzinleri kaldırılan görevlilerin çoğu yıllar önce hem üst düzey hem de göz önünden uzak pozisyonlarda görev yapmış isimlerden oluşuyor. Bazıları, 2016 seçimlerinde Rusya'nın müdahalesiyle ilgili istihbarat değerlendirmelerinde yer almış ve Trump'a eleştiri yöneltilen mektuplar imzalamıştı.
Trump, göreve başlamasının ardından eski ABD Başkanı Joe Biden'ın yanı sıra eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan gibi bazı üst düzey isimlerin güvenlik izinlerini kaldırmıştı.