ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, isimleri açıklanmayan 7 ABD'li yetkili, ABD istihbaratının İran kaynaklı olduğunu öne sürdüğü bulguları CNN ile paylaştı.

Buna göre, ABD istihbaratı, İran'ın başkent Washington'da ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin üst düzey yetkililerini hedef almak amacıyla kirli bomba ve kimyasal silahlarla saldırı düzenlemeye yönelik planlar yaptığını tespit etti.

Yetkililer, ABD istihbaratının, İran'ın ülke içinde bomba yapımında kullanılabilecek malzemeler depoladığına ilişkin haberleşmelerini belirlediğini iddia etti.

Bu istihbaratın ne ölçüde güvenilir olduğu konusunda görüş ayrılığı yaşayan yetkililer, bu planların şu aşamada yakın zamanda düzenlenebilecek bir saldırının işareti olmaktan ziyade İran'ın olası saldırılar için seçeneklerini değerlendirme çabası olduğunu kaydetti.

Yetkililer ayrıca, Washington yönetiminin, İran'ın Orta Doğu'da konuşlu ABD askerlerine karşı kimyasal silah kullanabileceğine işaret eden başka bir istihbarat akışını da yakından takip ettiğini öne sürdü.