ABD istihbaratında İran alarmı: Kirli bomba ve kimyasal silah iddiası gündemde
ABD istihbaratının İran’ın olası saldırılar için farklı seçenekleri değerlendirdiğine ilişkin bulgular elde ettiği iddia edildi. Ancak yetkililer, iddiaların yakın zamanda gerçekleşecek bir saldırıya işaret etmediğini belirtirken Beyaz Saray, ABD’ye yönelik inandırıcı bir tehdit bulunmadığını açıkladı.
ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, isimleri açıklanmayan 7 ABD'li yetkili, ABD istihbaratının İran kaynaklı olduğunu öne sürdüğü bulguları CNN ile paylaştı.
Buna göre, ABD istihbaratı, İran'ın başkent Washington'da ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin üst düzey yetkililerini hedef almak amacıyla kirli bomba ve kimyasal silahlarla saldırı düzenlemeye yönelik planlar yaptığını tespit etti.
Yetkililer, ABD istihbaratının, İran'ın ülke içinde bomba yapımında kullanılabilecek malzemeler depoladığına ilişkin haberleşmelerini belirlediğini iddia etti.
Bu istihbaratın ne ölçüde güvenilir olduğu konusunda görüş ayrılığı yaşayan yetkililer, bu planların şu aşamada yakın zamanda düzenlenebilecek bir saldırının işareti olmaktan ziyade İran'ın olası saldırılar için seçeneklerini değerlendirme çabası olduğunu kaydetti.
Yetkililer ayrıca, Washington yönetiminin, İran'ın Orta Doğu'da konuşlu ABD askerlerine karşı kimyasal silah kullanabileceğine işaret eden başka bir istihbarat akışını da yakından takip ettiğini öne sürdü.
"ŞU ANDA ABD'YE YÖNELİK İNANDIRICI BİR TEHDİT BULUNMUYOR"
Beyaz Saray Sözcüsü Lauren Bis, yaptığı açıklamada, ABD'nin olası tüm tehditleri takip ettiğini kaydederek, "Şu anda ülkemize yönelik inandırıcı bir tehdit bulunmuyor." ifadesini kullandı.
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Sözcüsü ise iddiaları reddederek kimyasal silah kullanımını her koşulda gayrimeşru gördüklerini ve bu yöndeki suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.
KİRLİ BOMBA NEDİR?
Kirli bombalar, nükleer bombalardan farklı olarak nükleer patlama tepkimesine dayanmadan, geleneksel patlayıcıların radyoaktif maddelerle birleştirilmesiyle hazırlanıyor.
Bu tür silahlar, patlamanın etkisinin yanı sıra çevreye yaydığı radyoaktif maddeler nedeniyle geniş alanlarda kirliliğe yol açabiliyor.