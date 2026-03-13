ABD istihbaratından itiraf: İran rejimi hâlâ güçlü

İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı kirli savaşa dâhil olan ABD'de birçok kurumda telaş yaşanıyor. İngiliz Reuters ajansının haberinde ABD istihbarat raporuna yer verildi. Buna göre İran'ın siyasi yönetimi, iki haftadır süren yoğun ABD ve İsrail bombardımanına rağmen hâlâ büyük ölçüde ayakta ve kısa vadede çökme riski bulunmuyor. Aynı raporda "Kürt grupların silahlı mücadele kapasitesi sınırlı" ifadesinin de yer aldığı ileri sürüldü.

MALİYET PANİĞİ

ABD'de sahadaki başarısızlığın yanı sıra Körfez'deki ağır kayıplar ve savaşın maliyeti nedeniyle de büyük sorunlarla karşı karşıya. Günlük maliyetin 1 milyar olduğu tahmin ediliyor.

SİYONİST SENATÖR SUÇÜSTÜ YAKALANDI

ABD'de birçok isim, İsrail'in İran'a karşı hiçbir somut delil olmadan başlattığı kirli savaşı savunmak için kameralar karşısından ayrılmıyor. Bunlardan biri de ABD'li Senatör Lindsey Graham oluyor. Daha önce "Gazze yerle bir edilmeli" diyen Senatör Graham, şimdilerde İsrail'in emrindeki bir siyonist asker gibi İran'a karşı savaşı kışkırtıyor. ABD'liler de "Lindsey Graham, senatör olmasına rağmen 300 kişinin öldüğü Helene Kasırgası'nda Kuzey Karolina'ya ziyarete gitmedi bile. Fakat İsrail'e ise haftada bir gidiyor" tepkisini gösteriyor.