ABD Kanada tutumunda ısrarcı: 51’inci eyaletimiz olmalı

Lutnick, "Kanada'nın 51'inci eyalet olmasının", Kanada ve ABD ekonomilerini birleştirmenin en iyi yolu olduğunu savundu.

TRUMP'IN KANADA ISRARI

ABD Başkanı Donald Trump, yemin edip Beyaz Saray'a çıkmadan önce birçok kez Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil edilmesi gerektiğini savunmuştu. Kanadalıların da ABD'nin parçası olmayı istediğini iddia eden Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau için de defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı.