ABD Kanada tutumunda ısrarcı: 51’inci eyaletimiz olmalı
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’nın ülkesinin 51’inci eyaleti olması gerektiğini savunmuş ve bu isteğini sıklıkla yinelemişti. Cumhuriyetçi yönetim bu söyleminden vazgeçmemeye kararlı. Bu kez de Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Kanada ve ABD ekonomilerini birleştirmenin en iyi yolunun "Kanada'nın 51'inci eyalet olması" olduğunu ifade etti.
The Hill'in haberine göre, Fox Business kanalında "Varney & Co." adlı programa katılan Cumhuriyetçi Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ABD ve Kanada ekonomilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Lutnick, "Kanada'nın 51'inci eyalet olmasının", Kanada ve ABD ekonomilerini birleştirmenin en iyi yolu olduğunu savundu.
Kanada'nın ABD ile çalışması gerektiğini ileri süren Lutnick, "ABD'nin 51'inci eyaleti olmanın inanılmaz avantajlarını göz önünde bulundurmalılar." dedi.
TRUMP'IN KANADA ISRARI
ABD Başkanı Donald Trump, yemin edip Beyaz Saray'a çıkmadan önce birçok kez Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil edilmesi gerektiğini savunmuştu. Kanadalıların da ABD'nin parçası olmayı istediğini iddia eden Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau için de defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı.