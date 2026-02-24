ABD kar fırtınasına teslim oldu

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına alan kar fırtınası hayatı durdurdu. New Jersey ve Rhode Island'da otobüs, hafif raylı sistem ve tren seferleri durduruldu. 5 binden fazla uçuş iptal edildi. Fırtınanın etkisiyle görüş mesafesinin sıfıra düşebileceğini belirten yetkililer, kazalara karşı uyarılar yaptı. Birçok okul tatil edildi. Elektrik kesintilerinin yaşanabileceği ifade edildi. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 70 santimi geçebileceği belirtiliyor. Öte yandan Rusya'nın başkenti Moskova'da kar kalınlığı son 60 yılın rekorunu kırdı. Kar örtüsü 70 santimetreye ulaşarak mevsim normallerini 1.8 kat aştı.