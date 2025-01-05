ABD kara kışa teslim oldu. Yoğun kar, buzlanma, şiddetli yağmur ve gök gürültülü fırtınalar nedeniyle Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri'de olağanüstü hal ilan edildi. Zorlu kış şartlarının yaklaşık 62 milyon kişiyi etkisi altına alacağı belirtildi.ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne göre (NOAA) "son 10 yılın en şiddetli kar yağışı" bekleniyor. Fırtına beklentisi nedeniyle 30 eyalette "alarm durumuna" geçilirken, vatandaşlara evde kalmaları tavsiye edildi. ABD genelinde yaklaşık bin 500 uçuş iptal edildi, 2 bin uçuş ise ertelendi. Bunun yanı sıra bazı tren seferleri de iptal edildi.Saatte 65 kilometreye ulaşması beklenen rüzgârların da eşlik edeceği kar fırtınasının ulaşımda aksamalara ve elektrik kesintilerine neden olacağı belirtiliyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığının bir metreyi bulabileceğini belirten yetkililer, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı da uyardı.Almanya yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların etkisi altına girdi. Frankfurt Havalimanı'nda 120 uçuş iptal edildi. Hava koşulları nedeniyle yolcuların havalimanı ile iletişime geçmeleri ve beklemeleri önerildi. İngiltere'de de uçuşlarda aksaklıklar yaşanıyor.Rusya'nın Yakutistan bölgesi, yeni yıla anormal soğuklarla başladı. TürkRus sitesine göre, gece sıcaklıkları bazı bölgelerde -58 dereceye kadar düşerken, ekstrem hava koşulları altyapıyı da olumsuz etkiledi. Bölgedeki birçok yerleşim yerinde su boruları donarak patladığı için şehrinde geniş çaplı su kesintileri yaşandı. Yetkililer, ekiplerin dondurucu soğukta 24 saat boyunca çalıştığını belirtti. Amga ilçesinde bulunan Tygültya köyü, -58,7 derece ile gezegenin en soğuk yeri olarak kaydedildi.