ABD kararını verdi: Ukrayna’ya o silahlar iade edilmeyecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Ukrayna'nın teslim ettiği nükleer silahları Ukrayna'ya iade etmeyi düşünmediğini bildirdi.

Sullivan, geçen ay New York Times'da çıkan ve kimliği belirsiz bazı Batılı yetkililerin, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevden ayrılmadan önce Ukrayna'ya nükleer silah verebileceğini öne sürdüğü haberiyle ilgili soruya yanıt verdi.

Sullivan, "Hayır, bu dikkate alınmıyor. Yaptığımız şey, Ukrayna'ya çeşitli konvansiyonel kapasiteler sağlamak, böylece kendilerini etkili bir şekilde savunabilmeleri ve Ruslara karşı mücadele edebilmeleri, amacımız onlara nükleer kapasite vermek değil." açıklamasında bulundu.

Rusya, geçen hafta yaptığı açıklamada, nükleer silah fikrinin tamamen çılgınlık olduğunu ve böyle bir senaryoyu önlemek için Ukrayna'ya asker gönderme nedenlerinden birisinin de bu olduğunu aktardı.