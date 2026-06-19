ABD karıştı! Times Meydanı’nda silah sesleri

ABD'nin New York kentinde bulunan Times Meydanı'nda silah sesleri duyuldu. Meydanda bulunan insanlar panikle etrafa kaçıştı.

ABD karıştı! Times Meydanı’nda silah sesleri
AA

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda silah seslerinin duyulduğu bildirildi.

CBS News kanalının haberine göre, New York Polis Departmanı kentin işlek Times Meydanı'nda silah sesleri duyulmasına ilişkin açıklama yaptı.

ABD karıştı! Times Meydanı’nda silah sesleri

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayda kimsenin yaralanmadığını belirten polis, reşit olmayan bir şüphelinin gözaltına alındığını, olay yerinde bir silah ele geçirildiğini kaydetti.

Ekiplerin inceleme başlattığını aktaran polis, olaya karışmış olabilecek diğer kişileri aramaya devam ettikleri bilgisini paylaştı.

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