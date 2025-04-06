ABD kasırga ve sele teslim oldu: Yaşamını yitirenlerin sayısı 16’ya çıktı

ABD'nin orta batı ve güneyindeki bazı eyaletlerde kasırga ve sel etkili oldu.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisinden (NWS) yapılan açıklamada, Alabama, Mississippi, Kentucky ve Tennessee gibi çeşitli eyaletlerde etkili olan kasırgalar nedeniyle bu eyaletlerin birçok bölgesinde sellerin "ciddi seviyeye" ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Yerel yetkililer, ülkenin orta batısı ve güneyindeki bu eyaletlerde kasırga ve ani sel uyarıları yapıldığını ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini kaydetti.