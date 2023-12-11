ABD, katliam kapısını açık bıraktı

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına her türlü desteği veren ABD yönetimi yine skandal bir adım attı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki katliamın ne zaman biteceğine İsrail'in karar vereceğini ifade etti. CNN'e konuşan Blinken'a "İsrailliler bu aşamanın ne zaman sona ereceği konusunda size bir şey söylüyor mu? Çünkü sivil ölümleri giderek artıyor?" sorusunu cevapladı. Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin, "İsrail'le süreci ve söz konusu sürecin nasıl yürütüldüğü de dahil olmak üzere görüşüyoruz" açıklamasını yapan Blinken, "Bunlar İsrail'in vereceği kararlardır" şeklinde konuştu.ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'ya göre, ABD Başkanı Joe Biden hükümeti, İsrail'e Gazze'ye saldırılarını sonlandırması için yıl sonuna kadar süre vermişti. ABD merkezli Washington Post Gazetesi'nde dün yayınlanan haberde ise, ABD'nin, İsrail'e Gazze'ye saldırılarında kullanmak üzere on binlerce ton bomba verdiği ancak yasalarındaki insancıl hukuk koşullarını dikkate almadığı yazıldı. Gazetenin haberine göre, ABD, saldırıların başlamasından bu yana, İsrail'e aralarında 2 bin kiloluk sığınak delicilerin de bulunduğu en az 15 bin bomba ve 50 binden fazla top mermisi gönderdi. ABD'nin yabancı ülkeleri silahlandırmaya ilişkin kuralları, uluslararası hukukun ihlal edilme ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda, silah transferi yapılmamasını gerektiriyor. Gazeteye konuşan ve ismini vermek istemeyen yönetim yetkilileri, Washington yönetiminin, İsrail'in savaş hukukuna bağlılığı konusunda gerçekçi değerlendirmeler yapmadığını kabul etti. Öte yandan CBS News'ün anketine göre ABD'lilerin yüzde 80'i ABD Başkanı Joe Biden'ın barışa hizmet etmediğini düşünüyor.