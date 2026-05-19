ABD Komitesi'nden CENTCOM'a sorumluluk çağrısı: "İran'da ne olduğu açıkça görülüyor"
ABD Kongresi'nde Temsilci Adam Smith, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'dan, İranlı yetkililerin "150'den fazla kız öğrenci de dahil olmak üzere 175 kişinin ölümüne yol açtığını" belirttiği okul saldırısında ABD'nin sorumluluğu kabul etmesi çağrısında bulundu. Önceki olaylarda ABD ordusunun, soruşturmalar devam ederken bile hatalarını kabul etme konusunda hızlı davrandığını hatırlatan Smith, "Orada ne olduğunun aslında oldukça açık olduğu görülüyor" değerlendirmesinde bulundu.
Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, "ABD Askeri Duruşu, Büyük Orta Doğu ve Afrika'daki Ulusal Güvenlik Zorlukları" konulu oturumda, Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Daniel Zimmerman ve ABD Afrika Komutanı General Dagvin Anderson ile ifade verdi.
'SORUMLULUĞU KABUL EDİN' ÇAĞRISI
"ORADA NE OLDUĞU ASLINDA OLDUKÇA AÇIK"
