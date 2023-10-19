ABD Kongre binasında İsrail'e destek gösterisi! "Ateşkes" yazılı pankart açtılar

"YAHUDİLER GAZZE'DE ŞİMDİ ATEŞKES DİYOR"

Göstericiler "Gazze kuşatmasına son", "Siyonizm=Faşizim", "Amerikalı Yahudiler Gazze'de şimdi ateşkes diyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Birçok savaş karşıtı Yahudi grubun da katıldığı eylemde göstericilerin bir kısmı, daha sonra Kongre binasına girerek oturma eylemi yaptı.