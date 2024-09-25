ABD Kongre üyelerinden Biden’a Ayşenur mektubu

ABD'de 103 Kongre üyesi, Washington yönetimine Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu öldürülmesine yönelik bağımsız bir soruşturma yürütme çağrısı yaptı. Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Adam Smith, X'ten yaptığı açıklamada, 103 Kongre üyesinin imzasını taşıyan ve Eygi'nin öldürülmesine ilişkin bağımsız soruşturma yürütülmesi talebini içeren mektubu Washington yönetimine gönderdiğini bildirdi. Mektupta, İsrail'in yürüttüğü ön soruşturmada Eygi'nin "kasıtsız" vurulduğuna işaret edilmesinin kendilerini "derinden" rahatsız ettiği, açıklamanın da görgü tanıklarının ifadeleriyle çeliştiği vurgulandı.