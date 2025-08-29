ABD kongresi İsrail’e karşı ayağa kalktı: Suriye’de istikrarı bozan saldırılarınızı durdurun

İsrail ordusunun Suriye'ye yönelik son saldırılarına ABD'li senatörler Demokrat Jeanne Shaheen ile Cumhuriyetçi Joni Ernst ve Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Joe Wilson, ortak bir açıklama ile tepki gösterdi.

Kongre üyeleri, açıklamada, "Suriye'nin 14 yılı aşkın bir süredir ülkeyi tüketen şiddet ve çatışmaları geride bırakıp başarıya ulaşması için bir şansa ihtiyacı var. Dün gece İsrail'in Suriye'ye düzenlediği istikrarı bozan saldırılar, bu hedefe ulaşmayı daha da zorlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

"ŞAM YÖNETİMİ İSTİKRARA İHTİYAÇ DUYUYOR"

Demokrat Shaheen ile Cumhuriyetçi Ernst ile Wilson, Suriye'ye kısa süre önce bir ziyaret gerçekleştirdiklerini anımsatarak, bu ülkeye uygulanan ABD yaptırımlarının kaldırılma kararını desteklediklerini ve Şam yönetiminin istikrara ihtiyacı olduğunu belirtti.

Kongre üyeleri, "İsrail'i bu fırsatı değerlendirmeye ve düşmanlıkları derhal durdurmaya çağırıyoruz, böylece Suriyeliler ve Özel Temsilci Tom Barrack'ın kaydettiği ilerleme devam edebilir. İran'ın etkisinden kurtulmak ve DEAŞ tehdidini kontrol altına almak için tek yol, istikrarlı ve güvenli bir Suriye'dir." vurgusunu yaptı.